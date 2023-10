Assassin's Creed Nexus in video: il gameplay dell'avventura VR non ha più segreti

Al trailer per l'esperienza VR di Assassin's Creed Nexus pubblicato nei giorni scorsi da Ubisoft si aggiunge un nuovo filmato di approfondimento realizzato dal team di Red Storm che descrive con dovizia di particolari il gameplay promessoci da questa avventura in Realtà Virtuale in arrivo su dispositivi Meta Quest.

Il nuovo focus sul gameplay di AC Nexus datoci in pasto dalla sussidiaria di Ubisoft che sta dando forma anche al gioco gratis The Division Heartland tratteggia i contorni della poliedrica esperienza interattiva da abbracciare inforcando uno degli ultimi visori VR di Meta/Facebook.

Il progetto di Assassin's Creed Nexus sprona i patiti della serie a farsi strada all'interno di scenari aperti per bloccare, parare, contrattaccare e affrontare numerosi nemici: Nexus è perciò un gioco completo di Assassin's Creed, come ribadisce Red Storm illustrando i diversi elementi del parkour, del combattimento e delle fasi stealth che concorreranno a erigere l'impalcatura ludica di questo titolo.

I giocatori dovranno difendere il Libero Arbitrio ripercorrendo le gesta di tre Maestri Assassini in altrettante epoche storiche: l'avventura VR ci porterà quindi a combattere nella Rivoluzione Americana insieme a Connor, indossare i panni di Kassandra per esplorare l'Antica Grecia e sfoderare le lame celate di Ezio Auditore per eliminare con discrezione i nemici sullo sfondo dell'Italia Rinascimentale. Il titolo proporrà anche delle sessioni di gameplay ambientate ai giorni nostri, con livelli incentrati sulle sfide affrontate dall'hacker Dominika Wilk per sventare i piani della Abstergo.

L'uscita di Assassin's Creed Nexus è attesa per il 16 novembre sulla piattaforma Meta Quest al prezzo di 39,99 euro: l'avventura VR di Ubisoft vanterà la piena compatibilità con tutti i dispositivi Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro.