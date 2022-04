Assassin's Creed Nexus, video leak per il gioco VR: tra armi e stealth, nuovi dettagli

Mentre è ancora mistero sulla natura del progetto Assassin's Creed: Infinity, sembra ormai prossimo il reveal delle prime informazioni ufficiali relative al gioco VR di Assassin's Creed.

Dopo il lungo silenzio che ha fatto seguito all'annuncio del titolo per visori Oculus nel settembre 2020, la rete ha infatti accolto un improvviso flusso di rumor e indiscrezioni su di un possibile "Assassin's Creed: Nexus". In particolare, il noto insider Tom Henderson ha inaugurato il trend citando Kassandra, Condor ed Ezio tra i personaggi giocabili di Assassin's Creed VR. Ora, in aggiunta, ha fatto la sua comparsa su Reddit anche un video leak relativo alla produzione Ubisoft, che potete visionare al seguente link:

A diffonderlo, è un utente che afferma di aver avuto modo di giocare ad unadel gioco VR. Nel filmato, vengono mostrati solamente alcuni menu di Assassin's Creed: Nexus, ma il leaker non ha mancato di offrire ulteriori approfondimenti relativi al gameplay. Stando alla fonte, in particolare, il titolo Ubisoft dovrebbe proporre un, con i giocatori chiamati ad attendere un'apertura nella guardia dell'avversario per poterlo colpire. Tra le armi, dovrebbero trovare spazioAssassin's Creed: Nexus dovrebbe includere - sempre secondo il leaker - anche alcune, oltre al tradizionaledella serie, attivabile con la semplice pressione di un tasto e movimenti in direzione delle pareti da scalare. Il mondo di gioco è infine descritto come, con una progressione basata su di un sistema di missioni. Queste sono indicate come piuttosto lineari, ma anche estese, con backtracking spesso necessario.Al momento, ovviamente, parliamo di informazioni non confermate: per saperne di più, sarà necessario attendere eventuali conferme o smentite da parte di Ubisoft.