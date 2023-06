Assassin's Creed Nexus VR esce nel 2023 su Quest, altri dettagli all'Ubisoft Forward

Nel corso del Meta Quest Games Showcase è rispuntato fuori il nome di Assassin’s Creed Nexus VR, atteso videogioco in Realtà Virtuale dedicato a tutti i fan della longeva saga degli Assassini.

Cominciamo subito col dire che non s'è visto nessun filmato di gameplay, in compenso Ubisoft e Meta hanno confermato che Assassin’s Creed Nexus VR uscirà nel corso del 2023 su Meta Quest 2, Meta Quest Pro e Meta Quest 3, dandoci inoltre appuntamento all'Ubisoft Forward del 12 giugno per maggiori dettagli sul gioco in Realtà Virtuale. Meta Quest 3 (freschissimo di annuncio), verrà lanciato nell'autunno del 2023, dunque è possibile che il gioco VR degli assassini sia destinato ad accompagnare il suo debutto.

In attesa di conferme ufficiali, vi ricordiamo che Assassin's Creed Nexus VR è stato annunciato nel corso del Facebook Connect 2020, ma non si è mai fatto vedere in un filmato di gameplay. Secondo diversi leak, in ogni caso, dovrebbe permettere ai fan della serie di immergersi nella Realtà Virtuale nei panni dei protagonisti più noti, tra cui Ezio Auditore, Kassandra, Connor e Haytham, nel corso di ben sedici missioni (e un tutorial) con l'ausilio di un duplice sistema di controllo (uno classico e uno basato sul teletrasporto). Informazioni molto interessanti che ci fanno guardare con ancor più entusiasmo alla messa in onda dell'Ubisoft Forward, prevista per le ore 19:00 di lunedì 12 giugno: tra i giochi già confermati figurano anche Assassin's Creed Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora!