Assassin's Creed Nexus in VR non è ancora uscito, ma Ubisoft già pensa al sequel

Tra i diversi Assassin's Creed in sviluppo presso gli studi di Ubisoft ci sarebbe anche il misterioso Assassin's Creed Nexus, progetto pensato appositamente per la VR ma finora mai mostrato ufficialmente dalla compagnia francese.

Diversi fan della serie erano arrivati a chiedersi che fine avesse fatto Assassin's Creed Nexus in VR, con il noto insider Tom Henderson che aveva messo in risalto alcuni annunci di lavoro per confermare come il gioco fosse ancora regolarmente in lavorazione. Adesso lo stesso Henderson svela ulteriori dettagli sull'ancora misterioso Assassin's Creed in realtà virtuale previsto in esclusiva su Meta Quest, affermando che, nonostante ancora non si sappia quando il titolo vedrà la luce, Ubisoft starebbe già pensando al sequel di Nexus.

In un nuovo report esclusivo pubblicato su Insider Gaming, Henderson afferma che lo sviluppo di Assassin's Creed Nexus sarebbe già completo e che l'accordo di esclusività tra Ubisoft e Meta si sarebbe già concluso a causa dei vari tagli interni nella compagnia di Mark Zuckerberg. Nonostante ciò, sembra che Nexus vedrà comunque la luce solo su Meta Quest nonostante tecnicamente ci sia la possibilità di lanciarlo anche per altri visori.

Ed ecco dunque subentrare il discorso in merito al possibile Assassin's Creed Nexus 2: secondo l'insider Ubisoft sarebbe così fiduciosa sulle qualità ed il successo del primo gioco che avrebbe già avviato discussioni interne sullo sviluppo di un successore che potrebbe stavolta arrivare su ogni piattaforma VR. Henderson conclude affermando che Assassin's Creed Nexus arriverà a settembre 2023, poco dopo l'uscita di Assassin's Creed Mirage, e che verrà presentato nei minimi dettagli il prossimo luglio.

Per il momento si rimane nell'ambito delle speculazioni, almeno fino a quando Ubisoft non si esprimerà in maniera chiara sul proprio futuro in ambito VR. Secondo le voci di corridoio, Assassin's Creed VR avrebbe Ezio, Kassandra e Connor tra i personaggi giocabili, e dovrebbe offrire due diversi sistemi di controllo.