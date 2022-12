Che fine ha fatto Assassin's Creed Nexus in VR? Novità da Ubisoft

Il recente video leak di Assassin's Creed Jade ci ha ricordato che ci sono diversi giochi di Assassin's Creed in sviluppo presso gli studio di Ubisoft, tra cui Mirage atteso nel corso del 2023. Il tutto senza dimenticare Hexe, Red e Invictus.

Ci sarebbe tuttavia un ulteriore esponente del franchise in sviluppo, trattasi del progetto VR noto con il nome in codice di Assassin's Creed Nexus. Da molto tempo non ci sono più aggiornamenti su questa specifica produzione, con Ubisoft che sta attualmente i suoi sforzi sugli altri titoli collegati al suo brand di punta. Tuttavia, grazie ad una segnalazione del noto insider Tom Henderson, veniamo a scoprire che il colosso francese in questi giorni ha diffuso due nuovi annunci di lavoro collegati proprio ad Assassin's Creed VR.

Nello specifico Ubisoft è alla ricerca di un lead level designer e di un senior technical artist che possano entrare a far parte del team al lavoro sul progetto in realtà virtuale. Ciò sarebbe dunque un segnale di come Assassin's Creed Nexus sia ancora in lavorazione nonostante la mancanza di aggiornamenti concreti da diverso tempo a questa parte.

Lo scorso settembre lo stesso Henderson aveva diffuso una possibile lista delle missioni di Assassin's Creed Nexus, con il gioco che dovrebbe avere Ezio, Connor, Haytham e Kassandra come protagonisti. Nulla di tutto questo per ora è stato confermato, in attesa che Ubisoft alzi il sipario anche sull'ancora misterioso titolo VR.