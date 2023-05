Assassin's Creed, numeri da record: Ubisoft incrementerà la forza lavoro del 40%

Dopo il leak che ha svelato la possibile data di lancio di Assassin's Creed Mirage, giungono aggiornamenti sul futuro di Ubisoft e della sua serie di punta. Forte del suo successo continuativo, Assassin's Creed conterà nei prossimi anni su una forza lavoro ancor maggiore, anche per far fronte ai numerosi progetti in essere legati al franchise.

Come rilevato all'interno dell'ultimo report finanziario della compagnia d'Oltralpe, la serie di Assassin's Creed ha registrato un nuovo record assoluto di giocatori attivi. Assassin's Creed Valhalla, in particolare, ha registrato il 44% in più di giocatori rispetto a Origins e il 19% in più rispetto a Odyssey in un lasso di tempo simile e, cosa ancor più importante per il publisher, ha generato incassi molto più alti rispetto a entrambi i predecessori, battendo Origins dell'82% e Odyssey del 61%. Ciò è in gran parte dovuto al sostanzioso supporto post-lancio, che ha previsto l'arrivo di più espansioni (Wrath of the Druids, The Siege of Paris e Dawn of Ragnarök) rispetto a qualsiasi altro gioco della serie.

Sappiamo bene come la serie di Assassin's Creed sia destinata ad espandersi in maniera esponenziale nel corso del prossimo futuro: in ballo ci sono Assassin's Creed Mirage, che esordirà entro l'anno corrente; Assassin's Creed Codename Red il nuovo capitolo RPG ambientato nel Giappone feudale; Assassin's Creed Codename Hexe, ambientato nel sedicesimo secolo durante la caccia alle streghe; AC Jade, iterazione pensata per dispositivi mobile e contestualizzata nell'Antica Cina; AC Invictus, un capitolo multiplayer; Assassin's Creed Infinity, la piattaforma che ospiterà tutti questi progetti.

Per far fronte allo sviluppo simultaneo di un numero così grande di titoli, Ubisoft ha deciso di incrementare del 40% la forza lavoro su Assassin's Creed. Come chiarito dalla dirigenza durante l'incontro con gli investitori, non sono previste nuove assunzioni, con gli sviluppatori attuali che verranno trasferiti da altri team a quelli già impegnati sui prossimi progetti di Assassin's Creed (ad oggi circa 2.000). Ubisoft ha sottolineato che la sua forza lavoro totale è stata ridotta di oltre 700 unità rispetto a settembre 2022 come parte dei maggiori sforzi dell'azienda per ridurre fino a 200 milioni di euro i costi operativi nei prossimi due anni.