Assassin's Creed, nuova statua di Altair con la Mela dell'Eden in preordine

Dopo avervi mostrato la costosissima statua di Altaïr prodotta da PureArts, torniamo con i piedi per terra segnalandovi che sullo store ufficiale di Ubisoft è disponibile al preordine un'altra statuina, stavolta di Ubicollectibles, ritraente il primo assassino che abbiamo avuto modo di conoscere nel capostipite della serie Assassin's Creed.

Si chiama Altaïr - Apple of Eden Keeper e rappresenta il leggendario Assassino Altaïr Ibn-La'Ahad che, incappucciato, tiene in mano per la prima volta la Mela dell'Eden chiedendosi quali poteri racchiuda in sé il misterioso manufatto: "Sarà la salvezza o la condanna del genere umano?". La statua è alta 24 cm, è realizzata in PVC e riproduce nel dettaglio anche la spada con il fodero, il guanto con lama celata, la daga e i coltelli da lancio.

Il debutto ufficiale dell'oggetto è previsto per il 15 ottobre 2019, ma può già essere preordinato al prezzo di 59,99 euro su Ubisoft Store. Se possedete almeno 100 Unità Uplay, potete convertirle per ottenere un'interessante sconto del 20% e prenotare la statua al costo di 47,99 euro. Ubisoft garantisce la consegna gratis il giorno dell'uscita. Potete ammirarla da tutte le angolazioni nelle immagini raccolte nella galleria in calce. Cosa ve ne pare? La acquisterete?