Assassin's Creed: nuovo DLC di Valhalla e un gioco con Riccardo Cuor di Leone in arrivo?

Il leaker e insider francese J0nathan (apparentemente molto informato sulle vicende che coinvolgono Ubisoft) ha diffuso alcuni dettagli sul futuro di Assassin's Creed, parlando di un nuovo DLC per Valhalla in arrivo nei prossimi mesi.

Secondo quanto riferito dalla fonte, Ubisoft Sofia (non è chiaro se il team sia solo di supporto o se stia gestendo interamente i lavori) sarebbe impegnata su un progetto legato ad Assassin's Creed basato sulla figura di Riccardo Cuor di Leone: non è chiaro però se questo titolo sia stato messo in stand-by o abbandonato, al momento infatti il team si sarebbe stato spostato sul misterioso Project Meteor, nome in codice di un DLC di Assassin's Creed Valhalla.

A questo proposito J0nathan afferma che non ci sarà un nuovo Assassin's Creed quest'anno, la pandemia ha rallentato i lavori su diversi giochi Ubisoft (la fonte cita Far Cry 6 o Rainbow Six Quarantine) e per questo il prossimo Assassin's Creed arriverà non prima della fine del 2022, anche se questa data sembra per ora irrealistica, con probabile slittamento al 2023.

Dopo L'Ira dei Druidi in arrivo a maggio e L'Assedio di Parigi previsto per settembre, il DLC Meteor uscirà a gennaio 2022, probabilmente Ubisoft ha previsto ulteriori contenuti scaricabili per il prossimo anno ma al momento non ci sono certezze. Infine il leaker fa sapere che il progetto con protagonista Riccardo Cuor di Leone sarà diverso rispetto a Origins, Odyssey e Valhalla, presentandosi come un gioco semi lineare in stile Uncharted.



Niente di quanto riportato è stato confermato e ricordiamo che il progetto basato su Riccardo Cuor di Leone potrebbe essere stato abbandonato o messo in pausa, come ribadito anche dalla fonte.