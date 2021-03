Nuovo Assassin's Creed presso Ubisoft Sofia? Teorie su Guerra dei cent'anni e Crociate

Assassin's Creed Valhalla è ancora nel pieno del suo ciclo vitale, ma come accade ogni anno i rumor sui nuovi capitoli della serie sono davvero difficili da contenere. In questi giorni c'ha messo del suo J0nathan, youtuber e leaker molto vicino al mondo degli assassini che si è già rivelato in passato una fonte piuttosto affidabile.

Nel suo ultimo video j0nathan ha disseminato un bel po' di indizi, all'apparenza non collegati tra loro, che dovrebbero disegnare i contorni del prossimo episodio di Assassin's Creed. Lo youtuber ha parlato di una croce templare, un mappa dell'isola di Corfù, delle coordinate GPS che puntano a Dubrovnik in Croazia, nello stato di Schleswig Holstein in Germania e a Sofia in Bulgaria, dei codici per i colori blu, bianco e rosso (bandiera della Francia), un anello, un QR code di Spotify che rimanda alla pagina di un artista chiamato Edmund, una parola araba traducibile in Rachida o Rashid, un codice binario per 2022, un'immagine della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme e un'immagine di una montagna.

I fan si sono subito messi all'opera mettendo assieme i pezzi, elaborando così una teoria secondo la quale il prossimo Assassin's Creed sarebbe previsto nel 2022 e in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Sofia (j0nathan ha messo un like ad un commento di un utente che lo ha teorizzato), e ambientato nel corso della Guerra dei Cent'anni (ipotesi già emersa in passato), un conflitto che ha visto i Regni d'Inghilterra e Francia darsi battaglia per oltre un secolo dal 1337 al 1453. Il protagonista potrebbe essere Gabriel de Lorraine, mentre la storia potrebbe coinvolgere anche Giovanna d'Arco, due personaggi già introdotti nella mitologia di Assassin's Creed. Alcuni degli indizi offerti da j0nathan sembrano tuttavia puntare anche alle Crociate: durante la sua vita, Riccardo Cuor Di Leone passò sia per Corfù che per la Croazia, e i riferimenti alla croce templare e al tempio di Gerusalemme potrebbero rappresentare un indizio per un nuovo protagonista templare e il ritorno di Al Mualim e Altair dal primo capitolo della serie.

Una teoria prevede il lancio di un Assassin's Creed ambientato nella Guerra dei Cent'anni nel 2022 e un altro incentrato sulle crociate successivamente. Al momento, tuttavia, non c'è assolutamente nulla di certo e ufficiale.