Assassin's Creed: nuovo gioco all'inizio del 2022? Si intensificano i rumor

Secondo quanto riportato da uno YouTuber francese apparentemente molto vicino a Ubisoft, il publisher transalpino pubblicherà un nuovo gioco di Assassin's Creed all'inizio del 2022, saltando così l'appuntamento con l'anno in corso per dare maggior spazio ai contenuti post lancio di Assassin's Creed Valhalla.

Il nuovo Assassin's Creed è sviluppato da Ubisoft Sofia in collaborazione con altri studi Ubisoft sparsi in tutto il mondo, Ubisoft Sofia è il team responsabile di alcuni DLC di Assassin's Creed Origins e di Assassin's Creed Rogue, gioco a medio budget uscito in contemporanea con Assassin's Creed Unity nel 2014.

Il prossimo Assassin's Creed arriverà secondo lo YouTuber in questione all'inizio del 2022 e per tutto il 2021 Ubisoft si concentrerà sui contenuti aggiuntivi di Assassin's Creed Valhalla. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un nuovo Assassin's Creed ambientato in Cina previsto per il 2023 mentre il gioco sviluppato dal team bulgaro sarebbe ambientato in Francia e considerato una sorta di "riempitivo" a budget ridotto per avere comunque un gioco di Assassin's Creed sugli scaffali durante il prossimo anno.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite da parte del publisher.