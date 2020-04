Assassin's Creed: nuovo teaser dai social di Ubisoft

Dalle pagine dei canali social ufficiali di Ubisoft, sia italiani che internazionali, ci vengono offerti dei nuovi indizi sul prossimo, attesissimo capitolo della saga action ruolistica a mondo aperto di Assassin's Creed.

I curatori del portale Twitter ufficiale di Ubisoft Italia, ad esempio, hanno ripreso un messaggio del profilo di Assassin's Creed Italia per invitare gli appassionati dell'epopea che narra l'eterna battaglia tra Templari e Assassini a tenere d'occhio la diretta su Assassin's Creed con Bosslogic che, nel momento in cui scriviamo, sta avendo luogo su Twitch e YouTube.

Il tweet del profilo ufficiale di AC Italia spiega inoltre che "Sta soffiando un vento dal Nord... Stanno arrivando e non hanno paura di niente". L'indizio sul setting del prossimo atto dell'avventura open world di Ubisoft riprende la trasmissione con l'artista Bosslogic impegnato a realizzare un artwork dedicato, appunto, al nuovo capitolo della serie.

Mentre aspettiamo di scoprire quali sorprese ci riserverà il futuro della saga action GDR di Assassin's Creed, vi ricordiamo che sul canale Twitch di Everyeye potete seguire l'evento con Bosslogic in compagnia di Francesco Fossetti, con un commento in diretta alle informazioni snocciolate dall'artista incaricato da Ubisoft di rivelare il setting del kolossal ruolistico. Seguendo la nostra diretta, oltretutto, avrete l'opportunità di ricevere uno speciale oggetto ingame per il nuovo Assassin's Creed attraverso ai Drop dello streaming di Twitch.