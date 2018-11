Assassin's Creed Odissey: un nuovo trailer è costituito di sole foto scattate da giocatori

Assassin's Creed Odyssey, capitolo più recente della celebre saga di Ubisoft, si svolge, come noto, nell'Antica Grecia.

Questa ambientazione, ricostruita con sapienza dalla Software House, è certamente dotata di molto fascino. Questo, insieme alla presenza nel gioco di una photo mode, ha scatenato la fantasia di numerosi utenti. Ubisoft, a quanto pare, è rimasta positivamente impressionata dalle scene che i videogiocatori di Assassin's Creed Odyssey sono stati in grado di immortalare, tanto da decidere di creare un trailer del gioco costituito solamente da scatti in-game realizzati dagli utenti.

Il risultato è decisamente impressionante, in quanto le immagini che si susseguono all'interno del video mostrano scenari e pose davvero mozzafiato. Come di consueto, potete visionare integralmente il trailer in apertura a questa news. Prima di augurarvi una buona visione, vi segnaliamo tuttavia un dettaglio importante: al termine del video viene citata una promozione relativa ad Assassin's Creed Odyssey. Vi evidenziamo però che il trailer in questione è stato pubblicato da Ubisoft solamente sul canale Youtube della divisione Nord America. Non vi è alcuna notizia in merito ad un'estensione di tale promozione ad altre aree geografiche.



Ne approfittiamo per ricordarvi che Assassin's Creed Odyssey è attualmente disponibile per PC, Playstation 4 ed Xbox One e che il nuovo aggiornamento gratuito Intervento Divino è attualmente disponibile.