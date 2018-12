Assassin's Creed Odyssey: 2/3 dei giocatori hanno scelto di vestire i panni di Alexios

Dopo anni di monopolio maschile, sono sempre più numerosi i giochi che nei tempi più recenti stanno narrando le proprie storie attraverso gli occhi di una protagonista femminile.

Assassin's Creed Odyssey, il più recente capitolo della longeva saga sviluppata da Ubisoft, non esclude nessuna delle due possibilità, proponendo ai giocatori la possibilità di scegliere se vestire i panni di Alexios o di Kassandra: tradendo i pronostici degli stessi sviluppatori, e a dispetto del fatto che la giovane spartana Kassandra è considerata la protagonista canonica del titolo, due terzi dei giocatori hanno preferito Alexios. A rivelare il dato è stato il director Scott Philips, che ai microfoni di Game Informer.com ha espresso tutta la sua sorpresa per il risultato del sondaggio. E voi chi avete scelto per vivere l'esperienza offerta da Assassin's Creed Odyssey?

Ricordiamo ai lettori che Assassin's Creed Odyssey è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo aver lanciato il primo episodio de L'Eredità della Prima Lama (sulle nostre pagine trovate una Guida che vi spiega come accedere al contenuto aggiuntivo), Ubisoft ha svelato la roadmap delle espansioni e degli imminenti aggiornamenti che andranno ad arricchire ulteriormente il pacchetto contenuti del gioco. Per tutti gli altri dettagli, vi rimandiamo alla nostra Recensione.