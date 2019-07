Assassin's Creed Odyssey si aggiorna alla versione 1.4.0: ecco tutte le novità della patch

A pochi giorni dal lancio dell'espansione "Il Giudizio di Atlantide", gli sviluppatori di Ubisoft Quebec pubblicano la patch 1.4.0 di Assassin's Creed Odyssey su PC, PS4 e Xbox One.

In base alle informazioni condivise con le note della patch pubblicate su Reddit dagli autori della sussidiaria canadese di Ubisoft, l'ultimo update di AC Odyssey richiede il download di circa 6 GB di dati e già questo rende l'idea della mole di interventi compiuti.

All'interno dell'aggiornamento, infatti, oltre alle modifiche e alle ottimizzazioni legate all'imminente arrivo dell'ultimo episodio del pacchetto di DLC singleplayer incluso nella raccolta Il Destino di Atlantide troviamo una lista incredibilmente lunga di interventi correttivi per la progressione della campagna principale, così come per gli strumenti della Story Creator Mode di Odyssey e, tanto per gradire, per le dinamiche ruolistiche da sperimentare nell'evoluzione delle abilità endgame.

In calce alla notizia trovate il link da cui potete scorrere la lista delle note della patch 1.4.0, ma nel frattempo vi ricordiamo che Il Giudizio di Atlantide sarà disponibile a partire dal 16 luglio e che, qualora non l'aveste ancora letta, su queste pagine potete leggere la nostra approfondita recensione di Assassin's Creed Odyssey firmata dallo spartano della redazione, ossia dal mitico Giuseppe Arace.