Assassin's Creed Odyssey: Alexios risponde ai commenti dei fan in un video

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video promozionale di Assassin's Creed Odyssey: il filmato vede Alexios (protagonista maschile del gioco) rispondere alle domande dei fan arrivate dai social network utilizzando l'hashtag #AskAlexios.

Si tratta di un genere di video molto popolare sui canali YouTube americani e che ha preso sempre più piede anche in Italia, con cantanti, YouTuber, artisti, influencer e webstar impegnati a rispondere ai quesiti degli spettatori. Come se la sarà cavata Alexios? Scopritelo nel filmato che trovate in apertura della notizia!

Ricordiamo che il nuovo episodio della serie sarà disponibile dal 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, in Giappone arriverà anche una versione Cloud per Nintendo Switch, quest'ultima non disponibile in Occidente. L'avventura di Alexios e Alexandria sarà utilizzata anche com test per Google Project Stream, la piattaforma streaming di Big G utilizzabile con Chrome.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Odyssey, su Everyeye.it trovate anche la video recensione del gioco. Buona visione!