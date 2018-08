Assassin's Creed Odyssey: le ambientazioni greche in 4K nel nuovo dietro le quinte

Nelle scorse ore Ubisoft ha pubblicato un nuovo video della serie Behind the Odyssey, che approfondisce alcuni aspetti di Assassin's Creed Odyssey, nuovo e ambizioso capitolo della serie in uscita a ottobre.

Dopo le puntate dedicate alle meccaniche GDR e battaglie navali, è ora il momento di scoprire maggiori informazioni sulle ambientazioni greche che faranno da sfondo alle gesta Kassandra e Alexios. Il filmato è registrato in 4K, pertanto vi consigliamo di guardarlo su uno schermo adeguato al fine di godervelo al meglio.

Il game director Scott Philips, la storica Stéphanie-Anne Ruatta, il creative director Jonathan Dumont e l'art director Thierry Dansereau parlano delle difficoltà incontrate dal team nella ricostruzione di alcuni luoghi realmente esistiti di cui, purtroppo, non c'è più traccia. Hanno poi spiegato che anche il mondo di gioco reagirà alle scelte compiute dai giocatori durante l'avventura, non solo la storia. L'incredibile varietà del territorio greco ha inoltre permesso di creare tante ambientazioni differenti. In un'altra intervista, Philips spigava che ci saranno ben 8 diversi biomi, "dai vulcani con la lava ai picchi innevati delle montagne, passando per le profondità marine e l'isola mostrata all'E3". Trovate il video in apertura di notizia, buona visione!

Assassin's Creed Odyssey verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 5 ottobre in numerose edizioni differenti, sia in formato fisico che digitale.