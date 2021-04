Assassin's Creed Odyssey: in che anno è ambientato il gioco nell'Antica Grecia?

Sin dal primo capitolo, la serie di Assassin's Creed ha permesso ai giocatori di rivivere varie epoche storiche, tutte collegate da una componente ambientata nel presente che funge da tramite alle storie degli Assassini protagonisti dei numerosi giochi creati da Ubisoft.

Considerato che al momento esistono dodici capitoli principali a cui si affiancano diversi spin-off minori, può capitare di fare un po' di confusione sulla cronologia della serie, in particolare con i capitoli più recenti usciti nell'ultima generazione, che tornano ancora più indietro nel tempo. Vi ricordate in che anno è ambientato Assassin's Creed Odyssey, il capitolo uscito su PC, PS4, e Xbox One nel 2018? Il gioco è ambientato nell'Antica Grecia e le vicende dei fratelli Alexios e Kassandra si svolgono tra il 431 e il 422 avanti Cristo.



Ciò quindi pone Odyssey come il primo episodio della serie in chiave cronologica, essendo ambientato 400 anni prima delle vicende narrate in Assassin's Creed Origins. Temporalmente lontanissimo anche il più recente Assassin's Creed Valhalla, ambientato durante l'epoca dei vichinghi e con la storia di Eivor che inizia nell'872 dopo Cristo. Ciò significa inoltre che, per motivi temporali, in Odyssey non esiste ancora la Confraternita degli Assassini, i cui inizi vengono narrati in Origins.

Per rinfrescarvi la memoria sulle sue qualità e difetti, potete leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Odyssey. E considerato che una serie come quella Ubisoft poggia le sue basi sulla storia, andiamo a lezione con Assassin's Creed Odyssey.