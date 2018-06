Assassin's Creed Odyssey: annunciata la data d'uscita con un trailer

Nel corso della conferenza in corso di svolgimento all'E3 2018, Ubisoft ha finalmente svelato la data d'uscita di Assassin's Creed Odyssey.

Il nuovo capitolo della serie uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 5 ottobre 2018. Ubisoft ha quindi deciso di ridare al suo franchise di punta la cadenza annuale, dopo la pausa di due anni intercorsa tra Syndicate uscito nel 2015 e Origins dell'anno scorso. Lo sviluppo di Assassin's Creed Odyssey, in ogni caso, non è stato svolto in fretta e furia, bensì è durato ben tre anni. I lavori sono stati condotti parallelamente a quelli del precedente capitolo, per cui risulta anch'esso il frutto di un profondo processo di riscrittura integrale. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in cima alla notizia.

Ubisoft ha inoltre confermato che il titolo sarà ambientato nell'Antica Grecia, come ampiamente dedotto dai fan nei giorni scorsi. Il palese riferimento all'Odissea nel titolo, la foto del portachiavi a forma di elmo spartano trapelata la scorsa settimana e i recenti screenshot, d'altronde, lasciavano spazio a ben pochi dubbi. Le vicende si svolgeranno durante le Guerra del Peloponneso, uno dei momenti chiave della storia ellenica, iniziata nel 431 a.C. I fatti saranno quindi antecedenti a quelli narrati in Assassin's Creed Origins che, ricordiamo, era ambientato nell'Egitto del 49 a.C. Appuntamento quindi al 5 ottobre 2018, quando Assassin's Creed Odyssey verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC.