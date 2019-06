Assassin's Creed Odyssey: arriva il Racconto Perduto con protagonista Erodoto

Come promesso, quest'oggi Ubisoft ha pubblicato un nuovo Racconto Perduto della Grecia per Assassin's Creed Odyssey: s'intitola Ogni storia ha una fine, è gratuito come tutti gli altri ed è incentrato sulla figura di Erodoto.

Grazie a questo nuovo racconto potrete scoprire maggiori dettagli sul passato dello storico, che veniva considerato da Cicerone come il "padre della storia". Viaggerete assieme a lui fino alla sua isola natale di Samo, dove vi verrà assegnato il compito di svelare una possibile cospirazione. Ricordiamo che per poter accedere ai Racconti Perduti della Grecia dovete aver raggiunto il capitolo 5 della storia principale di Assassin's Creed Odyssey.

Ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente è stato introdotto lo Story Creator Mode, che consente ai giocatori di scrivere storie e dialoghi da integrare nelle dinamiche di gioco. Nel negozio è invece arrivato il Pacchetto Personaggio Oracolo, che al prezzo di 1.500 crediti Helix offre l'Armatura dell'oracolo sacro, la cavalcatura Certo Sacro e la Lama del cacciatore. Per il Discovery Tour: Antica Grecia, che riproporrà le medesime funzionalità di quello già aggiunto ad Assassin's Creed Origins lo scorso anno, bisognerà attendere l'autunno. Assassin's Creed Odyssey è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.