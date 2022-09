Assassin's Creed Odyssey sta per arrivare su Xbox Game Pass?

Se PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2022 si preparano ad ospitare Assassin's Creed Origins, Xbox Game Pass potrebbe presto vedere l'arrivo nel catalogo di Assassin's Creed Odyssey, almeno stando a quanto spifferato da The Snitch.

Sul server Discord del celebre insider sono state pubblicate alcune emoji tra cui Phil Spencer, la bandiera della grecia, una pugnale, un ninja e un'aquila... fino a qui nulla di strano ma mettendo insieme questi elementi il risultato non può che essere uno solo: Assassin's Creed Odyssey.

Al momento non ci sono certezze in merito e Microsoft non ha ancora annunciato i giochi Xbox Game Pass di settembre 2022, questi potrebbero essere annunciati nel pomeriggio del primo settembre o al più tardi martedì 6 settembre, con la disponibilità immediata dei primi giochi del mese.

Tra i giochi Xbox Game Pass di fine agosto troviamo Commandos 3 HD Remaster, Immortal Fenyx Rising, Immortality e Tinykin. E ci sono già tanti giochi confermati per ottobre tra cui Coral Island, A Plague Tale Requiem, Persona 5 Royal, Scorn, Signalis e Gunfire Reborn. Siete indecisi se abbonarvi? Anche a settembre il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate costa un euro, una buona occasione per provare con mano il servizio ad un costo simbolico per trenta giorni.