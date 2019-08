Assassin's Creed Odyssey: in arrivo nuove funzioni per la Story Creator Mode

Archiviato anche il secondo arco narrativo del Season Pass, Il Destino di Atlantine, l'attenzione degli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey è rivolta al perfezionamento della Story Creator Mode, modalità che consente ai giocatori di creare le proprie storie nell'Antica Grecia.

Domani 22 agosto, nel corso di una manutenzione programmata della durata di 30 minuti che prenderà il via alle ore 15:00, verrà pubblicato un aggiornamento che introdurrà alcune interessanti funzioni. Una di queste permetterà ai creatori di impostare la probabilità che una scelta venga effettuata in maniera casuale all'interno dei dialoghi. In questo modo, i personaggi avranno ulteriori modi di esprimere emozioni come gioia, tristezza e rabbia, e sarà persino possibile implementare il celebre gioco Sasso-Carta-Forbici! Verranno inoltre aggiunte le icone dei Personaggi non Giocanti (NPC) sulla mappa: in questo modo, potranno essere rintracciati con più semplicità dai creatori.

Non solo novità, ma anche miglioramenti di funzioni pre-esistenti: dopo l'aggiornamento di domani sarà possibile impostare i Gesti per ogni singola linea di dialogo e per ogni personaggio. I Gesti saranno legati alle Posture alle Espressioni facciali.

Assassin's Creed Odyssey è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il suo ciclo vitale è ancora ben lungi dall'essersi concluso: in autunno verrà pubblicato il Discovery Tour: Antica Grecia.