Assassin's Creed Odyssey: in arrivo un pacchetto dedicato a Ezio e una nuova patch

Nonostante lo scorso ottobre abbia espresso l'intenzione di terminare il supporto ad Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft sta per tornare alla carica con una nuova patch e un contenuto aggiuntivo dedicato ad Ezio Auditore, uno degli Assassini più amati del franchise.

Tanto per cominciare, domani 12 marzo è prevista la pubblicazione della nuova patch 1.5.3, che risolverà un problema di crash all'entrata dell'Elysium su PC con le GPU RX 5700 (XT), un bug che provoca la comparsa continua di una notifica pop-up legata alla disponibilità della cavalcatura di Melaina e la descrizione incorretta della mappa di un forziere nell'edizione spagnola del gioco. Il roll-out sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

Xbox One | ore 07:00 - 4 GB

| ore 07:00 - 4 GB PlayStation 4 | ore 07:00 - 3,8 GB

| ore 07:00 - 3,8 GB PC | ore 14:00 - 4,1 GB

Oltre ad aver svelato i dettagli di questa patch correttiva, Ubisoft ha anche fornito una succosa anticipazione per il futuro. Presto verrà pubblicato un nuovo pacchetto di oggetti dedicato ad Ezio Auditore, chiamato Ezio Roman Set. Gli sviluppatori hanno preferito non approfondire, lasciandoci con l'immagine allegata a questa notizia e con la promessa di fornire nuove informazioni in merito al lancio e alle condizioni di sblocco nei prossimi giorni.

Assassin's Creed Odyssey, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Mentre continuiamo ad attendere novità per la serie, voci sempre più insistenti puntano su Assassin's Creed Ragnarok come prossimo episodio.