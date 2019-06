Assassin's Creed Odyssey: in arrivo la Story Creator Mode e il Discovery Tour

Tra i nuovi annunci fatti sul palco della conferenza Ubisoft all'E3 2019 c'è anche lo Story Creator Mode di Assassin's Creed Odyssey, che aumenterà a dismisura la longevità.

Parliamo infatti di un vero e proprio editor di quest, che permetterà al giocatore di creare missioni e condividerle con gli altri utenti. Si tratta di uno strumento dalle incredibili potenzialità, dal momento che al momento della creazione della quest potrete scrivere i dialoghi, e personalizzare i vari personaggi con i quali interagiranno Kassandra e Alexios. Per accedere all'editor dovrete necessariamente utilizzare l'apposita interfaccia su PC, ma sappiate che le creazioni potranno poi essere giocate su tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ovviamente i giocatori potranno valutare le missioni e ricercarle in base al loro gradimento da parte dell'utenza, in modo da individuare senza particolari difficoltà quelle migliori. Un'altra novità riguarda l'arrivo della Discovery Tour Mode, che ci permetterà proprio come in AC Origins di esplorare le varie aree della mappa di gioco e scoprirne tutti i dettagli.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sull'aggiornamento, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima dello Story Creator Mode, ricordandovi che a breve dovreste già essere in grado di scaricare la versione early access della nuova modalità in maniera completamente gratuita.

