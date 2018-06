Assassin's Creed Odyssey avrà per protagonista un guerriero spartano, svelata la key-art

Pochi giorni fa Ubisoft ha annunciato ufficialmente Assassin's Creed Odyssey, nuovo capitolo della celebre saga che porterà i giocatori nell'Antica Grecia. I fan attendono con impazienza l'E3 2018 per saperne di più, ma intanto sono già trapelate alcune interessantissime informazioni.

Nelle scorse ore è infatti apparsa sul PlayStation Network una pagina evento legata al gioco. In brevissimo tempo è stata messa offline ma, come sempre accade in questi casi, i giocatori sono stati ben più veloci e l'hanno fotografata. Tanto per cominciare è visibile la key art ella produzione, che potete ammirare nell'anteprima in alto. La qualità purtroppo non è delle migliori, ma grazie ad essa abbiamo scoperto che i giocatori impersoneranno un guerriero spartano.

Dettaglio confermato dalla descrizione ufficiale: "Prendi il controllo del tuo destino e scrivi la tua personale Odissea mentre ti metti in viaggio per diventare un vero eroe Spartano. Vivi incredibili avventure in un mondo dove le scelte contano. Ripudiato dalla tua famiglia, dovrai imbarcarti in un'avventura che da mercenario emarginato ti farà diventare un eroe Spartano, mentre andrai alla ricerca della verità su tuo passato".

Dalla descrizione è possibile evincere anche un'altra caratteristica molto importante, inedita per la serie. A quanto pare, i giocatori avranno libertà decisionale e potranno plasmare la propria avventura compiendo determinate scelte. Ubisoft, dal canto suo, non ha ancora confermato nulla di tutto ciò in via ufficiale. Per ulteriori dettagli, dovremo attendere la conferenza che si svolgerà lunedì 11 giugno alle ore 22:00.