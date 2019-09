Assassin's Creed Odyssey dà il benvenuto al Discovery Tour con un trailer

Come ampiamente preannunciato, Ubisoft ha pubblicato in via del tutto gratuita il Discovery Tour: Antica Grecia per Assassin's Creed Odyssey, modalità che trasforma i giocatori in dei novelli turisti digitali.

Il Discovery Tour: Antica Grecia libera i giocatori dai vincoli delle meccaniche di gioco e dei combattimenti, permettendogli di partecipare a 30 visite guidate condotte da carismatici personaggi come Leonida ed Erodoto. Le visite sono raggruppate in 5 differenti categorie, e permettono di approfondire la storia e i retroscena di oltre 300 punti d'interesse dislocati in ben 29 regioni dell'Antica Grecia. Come specificato in apertura, il Discovery Tour è gratuito per tutti i possessori del gioco su tutte le piattaforme, ma può anche essere acquistato singolarmente su Uplay PC al prezzo di promozionale di 5,00 euro (prossimamente passerà a 19,99 euro).

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la prossima settimana il negozio di gioco darà il benvenuto al nuovo Pacchetto Mirmidone, che offrirà un set d'armature, una cavalcatura e una lancia leggendaria ad un prezzo non ancora noto. Nei giorni scorsi è invece stato pubblicato l'ultimo Racconto Perduto della Grecia incentrato sulla figura di Erodoto.