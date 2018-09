Assassin's Creed Odyssey Cloud Version annunciato per Nintendo Switch

Nel corso dell'evento Direct, Nintendo ha annunciato a sorpresa Assassin's Creed Odyssey Cloud Version in arrivo su Nintendo Switch. Si tratta di un caso similare a quanto avvenuto con Resident Evil 7: Biohazard.

Sfruttando quindi il cloud computing e sopperendo alle capacità tecniche teoricamente insufficienti della console ibrida, il titolo uscirà in contemporanea con le edizioni PC, PS4 e Xbox One il 5 ottobre, ma a quanto pare, esattamente come accadde per il survival horror di Capcom, arriverà solamente sul mercato giapponese. Il tutto è stato presentato con il trailer di annuncio che trovate riportato in cima alla notizia.

Assassin's Creed Odyssey uscirà il 5 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch in versione Cloud.