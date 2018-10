Assassin's Creed Odyssey Cloud Version per Switch: i primi giudizi sono positivi

I primi giudizi su Assassin's Creed Odyssey Cloud Version provenienti dal Giappone sembrano decisamente positivi, il gioco sembra essere stato accolto calorosamente da pubblico e critica, a differenza di quanto accaduto con Resident Evil VII Biohazard Cloud Version.

Secondo le prime testimonianze, il gioco presenta una infrastruttura solida con lag ridotti al minimo e una stabilità decisamente maggiore rispetto al survival horror Capcom, con un comparto tecnico di assoluto spessore, risultando nel complesso particolarmente godibile, a patto di disporre di una buona connessione. Assassin's Creed Odyssey Cloud Version presenta anche una demo della durata di 20 minuti, giocabile liberamente tutte le volte che si vuole.

Al momento questa versione del gioco non è stata annunciata per l'Occidente, Assassin's Creed Odyssey Cloud Version per Nintendo Switch è disponibile solamente in Giappone, in Europa il gioco Ubisoft è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.