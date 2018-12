Assassin's Creed Odyssey: come accedere al DLC L'Eredità della Prima Lama

Preda, il primo episodio della nuova espansione L'Eredità della Prima Lama di Assassin's Creed Odyssey, è finalmente disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC. Di seguito vi spieghiamo come accedere ai nuovi contenuti del DLC.

Per prima cosa, naturalmente, dovrete scaricare il DLC Preda. Se il download non è partito automaticamente, controllate nella sezione "Add-on" di Assassin's Creed Odyssey sui rispettivi Store di PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam o UPlay). Se siete in possesso del Season Pass, il contenuto potrà essere riscattato gratuitamente, ma in alternativa potrete acquistare L'Eredità della Prima Lama al prezzo di 24,99 euro.

Una volta scaricato e installato il DLC, avviate Assassin's Creed Odyssey e caricate il vostro salvataggio principale. A questo punto dovreste visualizzare il seguente messaggio: "A chiunque legga questo, si stanno avvicinando delle forze oscure e gli innocenti stanno morendo. Pagheremo con qualunque cosa in nostro possesso. Vieni a Potidaia in Macedonia."

Per accedere a Preda, il primo episodio dell'Eredità della Prima Lama, è necessario aver completato la questline di Naxos nell'Episodio 7 della storia principale, e aver raggiunto almeno il livello 28 con il proprio personaggio. Se siete in possesso di questi requisiti, non vi resta che avviare la prima missione del DLC dalla mappa di gioco, nella zona occidentale della penisola di Macedonia (come potete vedere nell'immagine riportata in basso).

