Assassin's Creed Odyssey: come avviare e vincere una Battaglia di Conquista

In Assassin's Creed Odyssey ogni regione è sotto il controllo di Atene o Sparta ma il giocatore, nei panni di Alexios o Kassandra, può decidere di ribaltare la situazione.

Per poter avviare la Battaglia di Conquista in una determinata regione dovrete prima fare in modo che il leader esca allo scoperto. Per far ciò bisognerà ridurre al minimo l'indicatore viola della regione che potete visualizzare sulla mappa. Le azioni che porteranno il capo ad uscire dalla sua tana sono le seguenti:

Eliminazione di capitani e luogotenenti nei forti, segnalati sulla mappa con un'icona rossa

Distruzione delle scorte con il lancio di una torcia

Furto del tesoro della nazione

Sia il tesoro che le scorte sono visibili sulla mappa con degli indicatori viola e possono essere trovati facilmente con l'aiuto di Icaro, la vostra utilissima aquila. Una volta eliminato il leader della regione vi appariranno sulla mappa due punti diversi: uno d'attacco e uno di difesa. In base alla fazione che occupa quella regione (Atene o Sparta), dovrete decidere quale delle due battaglie avviare e recarvi nel punto esatto sulla mappa per dare il via allo scontro.

Partita la battaglia avrete un solo obiettivo: eliminare gli avversari fino ad azzerare la barra in alto. Sullo schermo ci sono infatti due indicatori, uno blu (ateniesi) e uno rosso (spartani). Il vostro compito è quello di sconfiggere quanti più nemici possibile prima che siano gli altri a farlo. Il consiglio è quello di approfittare dei nemici più semplici per caricare la barra dell'adrenalina e utilizzare le vostre abilità migliori su capitani e luogotenenti. Continuate così e otterrete la vittoria in una manciata di minuti.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida al completamento della caccia al tesoro di Xenia e all'Arena.