Assassin's Creed Odyssey: come depositare l'equipaggiamento nella nave

Con l'arrivo della patch 1.03, in Assassin's Creed Odyssey è stato introdotto un nuovo deposito all'interno della nave Adrestia, permettendoci di conservare il nostro equipaggiamento ottenuto durante l'avventura. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovarlo e come utilizzarlo.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, il nuovo deposito per armi, armature e oggetti è stato introdotto nella prua dell'Adrestia, accanto al focolare. Interagendo con questo baule, i giocatori possono depositare fino a 350 oggetti, così da alleggerire il carico del proprio inventario.

Considerando che in Assassin's Creed Odyssey si possono ottenere numerosi strumenti, materiali, armi e pezzi di armatura, la possibilità di depositarne una parte nella nave è una funzione molto utile che non ci costringe a smantellare gli oggetti in eccesso. Considerando che il nuovo deposito si trova sulla nave, avremo modo di utilizzarlo con facilità durante gli spostamenti in mare, tra una missione e l'altra.

Se non vi eravate accorti del nuovo deposito introdotto nell'Adrestia, vi suggeriamo di sfruttarlo il più possibile durante gli spostamenti, così da avere sempre a disposizione una riserva di oggetti utili su cui contare nel corso dell'avventura.

