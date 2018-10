Assassin's Creed Odyssey: come ottenere le skin del cavallo Pegasus e Unicorno

Dopo aver spiegato come ottenere la skin Abraxas in Assassin's Creed Odyssey, in questa mini-guida faremo altrettanto per le skin Pegasus e Unicorno utilizzabili per personalizzare l'aspetto del nostro cavallo.

Come suggerisce il nome, Pegasus è una skin leggendaria che trasforma l'aspetto del nostro cavallo in quello di Pegaso, il famoso stallone alato della mitologia greca che presenta un corpo completamente bianco e un paio di ali piumate. Anche se questa skin non vi permetterà di volare, equipaggiandola potrete prevenire i danni da caduta quando saltate da altezze considerevoli.

La skin Pegasus può essere acquistata nel negozio in-game di Helix per 750 crediti Helix. Se volete ottenere anche un'armatura leggendaria a tema, potete acquistare il Pegasos Pack (che contiene la sella di Pegasus, una spada e un set di accessori ispirato a Pegaso) al prezzo di 1.500 crediti Helix.

Se invece volete trasformare il vostro cavallo in un Unicorno, potete utilizzare una delle due skin a tema ottenibili nel gioco:

Unicorno Arcobaleno : questa skin epica può essere acquistata dal fabbro per 8.000 dracme (6.400 con lo sconto Mercenario di livello 8). Equipaggiandola, il nostro cavallo si trasformerà in un unicorno tutto bianco che lascia tracce di zoccoli colorati durante la corsa. La skin verrà generata casualmente nell'inventario di qualsiasi fabbro nel gioco, quindi per acquistarla dovrete visitare periodicamente i vari mercanti presenti nel mondo di gioco.

Unicorno Nero: nel negozio in-game potete acquistare la skin dell'Unicorno nero di Helix per 500 crediti Helix. Il vostro cavallo si trasformerà in un unicorno nero con un corno d'argento e tracce di zoccolo bianche.

