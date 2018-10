Assassin's Creed Odyssey: come ottenere il Tridente di Poseidone e respirare sott'acqua

Dopo avervi spiegato come ottenere la skin Abraxas per il cavallo, in questa mini-guida di Assassin's Creed Odyssey vi mostreremo come ottenere il Tridente di Poseidone, un potete lancia leggendaria che permette di respirare sott'acqua all'infinito.

Il Tridente si trova all'interno di un forziere situato su un'isola senza nome a nord di Samos, a nord-est della mappa (come potete vedere nell'immagine riportata in calce). Sulla cima di quest'isola troverete il Tempio di Poseidone, un edificio adornato con una grande statua del dio greco del mare.

Il forziere si trova vicino alla statua, ma prima di aprirlo dovrete sconfiggere una serie di animali feroci di livello 41 presenti nei dintorni, incluso un Leone alfa. Il nostro consiglio è di affrontare questa sfida una volta che sarete saliti abbastanza di livello. In alternativa, se volete ottenere il Tridente nelle prime ore di gioco, si renderà necessario un approccio furtivo e molto cauto.

Aprendo il forziere otterrete finalmente il Tridente di Poseidone, una lancia leggendaria che aumenta i danni del vostro personaggi e la probabilità di infliggere un critico. L'abilità interessante, tuttavia, rimane il Breathe Underwater, un'Incisione che vi permetterà di respirare sott'acqua all'infinito.

Una volta sbloccata l'Incisione, potrete aggiungerla a qualsiasi arma di cui siete già in possesso, così da respirare sott'acqua all'infinito anche mentre si impugna un'altra arma. Ricordate, però, che prima di impugnare e usare il Tridente dovrete aver raggiunto il livello 41 con il vostro personaggio.

Non dimenticate di consultare le altre Guide di Assassin's Creed Odyssey proposte sulle pagine di Everyeye, come quelle dedicate al Tempio Pietrificato, ai Potenziamenti della nave, alla Modalità conquista e alla possibilità di sbloccare Evie Frye di Assassin's Creed Syndicate.