Assassin's Creed Odyssey: come sbloccare Evie Frye di Assassin's Creed Syndicate

A sorpresa, in Assassin's Creed Odyssey è possibile sbloccare un altro famoso assassino: stiamo parlando di Evie Frye, la criminale britannica di Assassin's Creed Syndicate. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerla nel nuovo gioco della serie.

I giocatori di Assassin's Creed Odyssey possono ottenere Evie Frye come tenente sulla propria nave, l'Adrestia. Il personaggio fornirà un bonus all'efficienza del giavellotto, oltre a fornire un aumento di danno mentre la nostra salute è bassa.

Evie Frye può essere sbloccata nel Club Ubisoft dopo aver completato la sfida "Master Assassin". Questa ricompensa arriva dopo aver raggiunto 7.500 XP in tutti i giochi di Assassin's Creed, premiando gli utenti che hanno giocato ai precedenti capitoli della serie.

Ricordiamo che il personaggio di Evie è stato introdotto in Assassin's Creed Syndicate, il capitolo ambientato nella Londra del 1800 prima che Ubisoft si prendesse un anno di pausa per dedicarsi a Origins. Syndicate è stato un altro gioco a includere un protagonista maschile e femminile, anche se Evie e suo fratello Jacob erano entrambi giocabili come parte della stessa storia, piuttosto che alterni come Alexios e Kassandra di Odyssey.

Ricordiamo che nel Club Ubisoft è possibile ottenere altre ricompense come skin, armi, boost per i punti esperienza e altri ancora.