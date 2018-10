Assassin's Creed Odyssey: come trovare e sconfiggere il Minotauro

Tra le diverse figure mitologiche presenti in Assassin's Creed Odyssey, c'è anche un Minotauro da scovare all'interno di un labirinto. In questa mini-guida vi spiegheremo come trovarlo e sconfiggerlo, sbloccando il relativo trofeo/obiettivo Vittoria nel Dedalo.

Una volta raggiunto il livello 35 con il proprio personaggio, i giocatori possono mettersi alla ricerca del Minotauro nell'isola di Messara, situata nella zona sud-orientale della mappa. Per mettersi sulle tracce della creatura bisognerà completare una serie di quest secondarie ottenibili nell'isola: "Miti e Minotauri", "Di Minotauri e Uomini" e "Aspetta".

Tenete gli occhi bene aperti e trovate un forziere da aprire durante una di questi missioni. Interagendo con il forziere, un bambino si precipiterà verso di voi e inizierà a parlarvi di alcuni uomini scomparsi a causa del Minotauro. Questo dovrebbe dare il via alle altre quest da portare a termine. Dopo averle completate tutte, tornate dal ragazzo per ricevere la chiave del Labirinto. Adesso dirigetevi verso il Labirinto e attraversatelo seguendo la corda gialla che è stata posizionata lungo il muro. Questa vi condurrà dal padre del giovane, dove potrete ritirare il suo anello da riportare al ragazzo.

Dopo aver preso l'anello, continuate a percorrere il Labirinto fino a raggiungerne il centro. Qui incontrerete il Minotauro, un boss di livello 40 da affrontare a viso aperto. Dopo aver completato il combattimento, uscite dal Labirinto e riportate l'anello al ragazzo per portare a termine il suo incarico. Per saperne di più su Assassin's Creed Odyssey, non dimenticate di consultare le nostre Guide per ottenere il Tridente di Poseidone e per entrare nel Tempio Pietrificato.