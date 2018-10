Assassin's Creed Odyssey a confronto su PC, PlayStation 4 Pro e Xbox One X

La nuova video analisi di Gamingbolt è dedicata ad Assassin's Creed Odyssey, la nuova avventura della serie sviluppata da Ubisoft da oggi finalmente disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In particolare, il video è concentrato sul comparto tecnico delle versioni per PlayStation 4 Pro, Xbox One X e PC del gioco. Per quanto riguarda le edizioni console, come prevedibile, è Xbox One X ad uscirne vincitrice, dal momento che il titolo gira mediamente 1728p e, in alcuni momenti, raggiunge addirittura i 4K nativi. Su PS4 Pro, invece, abbiamo invece una media di 1440p. Nessuna differenza per quanto concerne il frame-rate, che si assesta sui 30fps stabili per entrambe le versioni. Da annotare, però, dei tempi di caricamento leggermente inferiori su Xbox One X. Ovviamente, il livello grafico e tecnico raggiungibile su PC risulta ancora più alto rispetto alle controparti per console mid-gen, permettendo di selezionare un livello di dettagli ancora superiore, una risoluzione fissa in 4K nativi, e altre impostazioni ancora.

Lasciandovi alla visione dei video, vi ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine potete scoprire come sbloccare Evie Frye di Assassin's Creed Syndicate. Per un approfondimento sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione.