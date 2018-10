Assassin's Creed Odyssey: la day one patch riduce i tempi di caricamento

Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile dal 5 ottobre ma la day one patch è già scaricabile dai possessori della Collector's Edition, i quali possono iniziare a giocare a partire da oggi. Quali novità apporta l'aggiornamento di lancio? Scopriamolo insieme.

L'update 1.2 non include nuovi contenuti ma migliora le performance generali del gioco e riduce i tempi di caricamento, oltre ad aggiungere il filtro Luoghi Storici alla mappa e risolve vari bug, il changelog parla inoltre di miglioramenti estetici (come il taglio dei capelli di alcuni personaggi) e tecnici non meglio specificati.

Su Everyeye.it trovate la recensione di Assassin's Creed Origins, il nuovo gioco Ubisoft sarà disponibile da venerdì 5 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in Giappone verrà pubblicata anche la Switch Edition basata su tecnologia Cloud, tuttavia questa versione non arriverà in Europa.

Assassin's Creed Odyssey verrà utilizzato anche da Google come test per Project Stream, la piattaforma di game streaming utilizzabile tramite Google Chrome, in fase di test in Nord America da venerdì.