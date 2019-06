Assassin's Creed Odyssey, tutti i dettagli del Discovery Tour in arrivo in autunno

Il supporto che Ubisoft sta riservando ad Assassin's Creed Odyssey è encomiabile. Oltre a due interi cicli di avventure aggiuntive, il secondo dei quali - il Destino di Atlantide - è ancora in corso, l'action RPG ambientato in Antica Grecia ha ricevuto anche numerosi contenuti gratuiti, come il recente Racconto di Erodoto e la Story Creator Mode.

Non è ancora finita qui, in ogni caso. In autunno, esattamente come già avvenuto con Assassin's Creed: Origins, anche Odyssey riceverà una modalità Discovery Tour che vi accompagnerà in un viaggio istruttivo nel cuore dell'Antica Grecia, liberi dai limiti delle meccaniche di gioco e dei combattimenti. Un assaggio della modalità lo abbiamo già avuto all'E3 2019, ma in questi giorni la compagnia francese ha svelato tanti altri dettagli aggiuntivi.

Discovery Tour: Antica Grecia vi permetterà di scegliere tra 8 avatar e interagire con 5 differenti guide: Aspasia, Barnaba, Marco, Erodoto e Leonida. Avrete l'opportunità di esplorare più di 300 luoghi d'interesse nel corso di 30 visite ambientate in 26 regioni della Grecia. Le visite saranno suddivise in 5 diverse categorie, ovvero filosofia, architettura, vita quotidiana, guerra e mitologia. Al termine di ognuna di essa sarete chiamati e verificare le vostre conoscenze con dei quiz, mediante i quali potrete sbloccare avatar aggiuntivi. Grazie a questo sistema di progressione, potrete portare la conta degli avatar utilizzabili a 35, e quello delle cavalcature a 15.

Il Discovery Tour: Antica Grecia verrà reso disponibile nel corso dell'autunno. Assassin's Creed Odyssey è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma in futuro arriverà anche su Google Stadia.