Assassin's Creed Odyssey: Digital Foundry confronta le versioni PS4 Pro e Xbox One X

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi di Assassin's Creed Odyssey, mettendo a confronto le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X del titolo Ubisoft. I 4K nativi vengono raggiunti occasionalmente solo sulla console premium di Microsoft.

Partendo dalla risoluzione, Assassin's Creed Odyssey opta per i 4K dinamici sia su PlayStation 4 Pro che su Xbox One X, adattando il pixel count in base alla complessità della scena. Se sulla console Sony si assiste a una risoluzione media di 1440p, con piccoli picchi e discese che si discostano poco da questo valore, sulla piattaforma Microsoft si riescono a raggiungere effettivamente i 4K nativi in alcune situazioni, anche se nella maggior parte dei casi la risoluzione non va oltre i 1728p.

Parlando invece del frame rate, gli sviluppatori si sono posti l'obiettivo dei 30fps stabili, riuscendo a mantenere una fluidità abbastanza costante nel corso dell'avventura. Durante le fasi più concitate con numerosi elementi a schermo, tuttavia, è possibile notare qualche cale di frame rate sporadico su entrambe le console.

La redazione inglese, inoltre, ha notato una piccola differenza tra le due versioni del gioco quando si utilizza l'aquila Icaro per perlustrare la mappa: quando ci si allontana troppo su PS4 Pro bisogna attendere alcuni secondi prima di tornare al personaggio, mentre su Xbox One X la transizione è quasi istantanea.

Ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.