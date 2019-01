Assassin's Creed Odyssey: disponibile la nuova quest 'The Daughters of Lalaia'

Assassin's Creed Odyssey è, contenutisticamente parlando, il gioco più ricco facente parte della fortunata serie action-RPG (inizialmente action-stealth) di Ubisoft. La casa francese non smette però di arricchire ancora il suo titolo, ed in attesa del prossimo DLC, ecco arrivare una nuova quest disponibile per tutti in via gratuita.

L'annuncio ufficiale è giunto dal profilo Twitter della compagnia, che in un conciso cinguettio ha brevemente descritto ciò a cui andremo incontro nel corso della nuova missione.

"The Daughters of Lalaia è ora disponibile in Assassin's Creed Odyssey ed è gratuita per tutti i giocatori", leggiamo dal tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. "In questa nuova Lost Tale of Greece, andrete incontro a decisioni per la sopravvivenza di un villaggio che è stato abbandonato senza difese e che si sta preparando alle incombenti minacce". Tornerete nella magnificente Atene di Assassin's Creed Odyssey per testare questa nuova quest del gioco?

Ricordiamo ai lettori che Assassin's Creed Odyssey è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli ultimi dati di mercato hanno rivelato che, al netto del suo successo commerciale, Odyssey ha venduto la metà delle copie piazzate da Origins nel Regno Unito. In rete, inoltre, iniziano a circolare i primi rumor riguardanti il prossimo capitolo del franchise, che potrebbe essere ambientato nuovamente in Italia, più precisamente nell'Antica Roma.