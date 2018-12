Assassin's Creed Odyssey: disponibile il primo episodio de L'Eredità della Prima Lama

Ubisoft annuncia il lancio di Preda, il primo episodio del primo arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey, L’Eredità della Prima Lama, su tutte le piattaforme disponibili.

Il primo episodio introduce una serie di nuovi elementi e caratteristiche in Assassin’s Creed Odyssey, oltre all’inizio di una nuova ed epica storia in cui sarà possibile incontrare Dario, il primo leggendario personaggio a usare la celebre lama celata degli Assassini. L’Eredità della Prima Lama fa parte del Season Pass.

In Preda, il primo episodio dell’Eredità della Prima Lama, i giocatori incontreranno Dario, un guerriero misterioso che combatte con la celebre lama celata. Dario è un personaggio leggendario della storia di Assassin’s Creed, la cui tomba era comparsa in Assassin’s Creed 2. In Preda, i giocatori scopriranno una nuova minaccia: l’Ordine degli Antichi, un’organizzazione segreta persiana che sarà una minaccia mortale per il nostro eroe.

Ciascuno dei tre episodi dell’Eredità della Prima Lama includerà una nuova abilità per ogni sezione dello schema di sviluppo delle abilità: Cacciatore, Guerriero e Assassino. In Preda, il primo episodio, i giocatori scopriranno Velo Mortale, una nuova abilità da Assassino. Usando Velo Mortale faranno immediatamente scomparire i corpi dei nemici assassinati, proprietà perfetta per un approccio furtivo. Inoltre, saranno disponibili anche nuove armi e nuovi equipaggiamenti leggendari che li aiuteranno ad affrontare la nuova minaccia. Per accedere a Preda, il primo episodio dell’Eredità della Prima Lama, è necessario aver completato la questline di Naxos nell’Episodio 7 della storia principale e aver raggiunto almeno il livello 28 con il proprio personaggio.

Il piano di supporto post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey è il più grande e ambizioso che la serie abbia mai avuto, e il lancio dell’Eredità della Prima Lama è solo l’inizio per i giocatori che desiderano continuare la propria avventura nell’Antica Grecia. I possessori del Season Pass avranno accesso a due principali storie a episodi, L’Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide. I giocatori potranno immergersi nei nuovi episodi sin dal lancio, oppure vivere le epiche avventure integralmente una volta disponibili tutti gli episodi. Il Season Pass include anche Assassin’s Creed III Remastered e Assassin’s Creed Liberation Remastered, due titoli fondamentali nella storia del franchise di Assassin’s Creed, che saranno disponibili da marzo 2019.