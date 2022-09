Assassin's Creed Odyssey disponibile su Xbox Game Pass, è ufficiale

Dopo le diverse voci di corridoio che davano Assassin's Creed Odyssey in arrivo su Xbox Game Pass, dall'evento Xbox del Tokyo Game Show 2022 arriva la conferma ufficiale: il titolo Ubisoft sbarca nel servizio in abbonamento targato Microsoft.

Non si dovrà nemmeno aspettare, in quanto l'avventura nell'antica Grecia è disponibile da ora, 15 settembre 2022, all'interno di Xbox e PC Game Pass, andando così ad affiancare il già presente Assassin's Creed Origins. I giocatori potranno quindi scoprire (o riscoprire) uno degli Assassin's Creed più corposi mai realizzati dal colosso francese, portandoli in un lungo viaggio attraverso tutta la Grecia nei panni di Alexios o Kassandra. Proseguendo la scia Action/RPG introdotta di Origins, oltre a tante missioni principali e secondarie da affrontare c'è ampio spazio per la personalizzazione del proprio personaggio, con un enorme set di armi ed armature a disposizione nel corso della storia.

E se siete in possesso delle più recenti piattaforme Xbox, non va dimenticata inoltre la possibilità di giocare Assassin's Creed Odyssey a 60fps con la patch per Xbox Series X/S, così da potersi godere l'opera Ubisoft al massimo della sua forma tecnica sulle console next-gen di Microsoft.



Se dunque siete abbonati al Game Pass e siete interessati al gioco, potete già avviare il download per poi tuffarvi nelle atmosfere elleniche del titolo Ubisoft, pronti a vivere la vostra personale odissea.