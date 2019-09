Assassin's Creed Odyssey, è ora disponibile l'ultimo Racconto Perduto della Grecia

Tutte le cose belle hanno una fine. Dopo quasi un anno di supporto incessante, Ubisoft comincia a mollare la presa su Assassin's Creed Odyssey, che dopo il lancio ufficiale ha ricevuto un quantitativo smisurato di aggiornamenti, DLC a pagamento e contenuti gratuiti.

Tra le aggiunte più gradite appartenenti all'ultima delle categorie sopramenzionate, figurano senza dubbio i Racconti Perduti della Grecia, delle piccole avventure dedicate ad alcuni personaggi secondari rese disponibili a cadenza mensile. A partire da oggi è possibile giocare all'ultimo racconto, intitolato Il Processo di Socrate. La descrizione recita: "Il tuo vecchio amico Socrate è stato arrestato e sta aspettando il processo. Liberalo dalla sua custodia e scopri chi è il vero responsabile del suo arresto... ad ogni costo". Per accedere ai Racconti Perduti della Grecia, ricordiamo, è necessario aver raggiunto almeno il Capitolo 5 della storia.

Nonostante i due archi narrativi dei DLC e la serie dei Racconti siano giunti al termine, Assassin's Creed Odyssey ha ancora qualcosa da dire: il 10 settembre, infatti, verrà pubblicato il Discovery Tour: Antica Grecia, che accompagnerà i giocatori in un viaggio istruttivo, liberandoli dai limiti delle meccaniche di gioco e dei combattimenti. Saranno incluse 30 differenti visite guidate e oltre 300 punti di interesse dislocati in 26 regioni della Grecia. Tutto rigorosamente gratuito per i possessori del gioco base, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Prima di salutarvi, vi invitiamo a riscoprire la storia del franchise di Ubisoft guardando la nostra puntata di MyGeneration dedicata ad Assassin's Creed.