Assassin's Creed Odyssey: il DLC finale 'Il Giudizio di Atlantide' esce il 17 luglio

Con un tweet appena pubblicato sulle sue pagine ufficiali, Ubisoft ha annunciato quando sarà lanciato il terzo e ultimo episodio del pacchetto dei DLC single player di Assassin's Creed Odyssey inclusi nella raccolta "Il Destino di Atlantide".

Come segnalato nel cinguettio che trovate in chiusura di notizia, "Il Giudizio di Atlantide", ultimo atto del trittico di espansioni dell'arco narrativo di Assassin's Creed Odyssey, sarà pubblicato dalla casa francofona martedì 17 luglio su tutte le piattaforme di riferimento. Un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta con l'espansione finale dell'action ruolistico lo abbiamo ricevuto grazie ad un primo screenshot che ci mostra l'ambientazione all'interno della quale si muoveranno Alexios e Kassandra.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli su Il Giudizio di Atlantide, ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. In preparazione dell'arrivo dell'ultimo DLC, vi rimandiamo alle nostre Recensioni relative ai precedenti episodi: I Campi Elisi e Il Tormento di Ade. Ubisoft ha precisato di recente che diffonderà ulteriori informazioni sulla modalità Discovery Tour durante il periodo autunnale.