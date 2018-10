Assassin's Creed Odyssey: DLC gratis per gli abbonati Twitch Prime e Easter Egg di Zelda

Due gradite notizie a tema Assassin's Creed Odyssey: a partire da oggi gli abbonati Twitch Prime possono scaricare gratis il DLC Pirata dell'Egeo, inoltre è stato scoperto un curioso easter egg dedicato a The Legend of Zelda!

Il Pacchetto Pirata dell'Egeo include un set equipaggiamento, una cavalcatura, il design di una nave e un tema ciurma, potete scaricarlo gratis (fino al 4 dicembre) dalla pagina delle ricompense Twitch Prime cliccando su "Riscatta Offerta", a patto di avere un abbonamento Twitch/Amazon Prime attivo.

Segnaliamo inoltre che la redazione di Kotaku ha scovato un curioso easter egg dedicato a The Legend of Zelda Breath of the Wild in Assassin's Creed Odyssey, potete vederlo nel filmato in apertura della notizia, se non volete spoiler vi invitiamo a non premere il tasto play.

Il nuovo episodio della saga Ubisoft arriverà il 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, su Everyeye.it trovate la recensione di Assassin's Creed Odyssey, buona lettura!