Assassin's Creed Odyssey: il DLC Tormento dell'Ade celebra il lancio con un trailer

Ubisoft annuncia che Il Tormento dell'Ade, il secondo episodio dell’arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey - Il Destino di Atlantide, è ora disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

Il Tormento di Ade porta i giocatori nell’Oltretomba, un vasto mondo di oscurità senza fine e pieno di morti vaganti, dominato dal forte e astuto Ade. Con il procedere della storia, i giocatori si troveranno faccia a faccia con i fantasmi del proprio passato e continueranno la loro avventura alla ricerca del Bastone di Ermete. Per sfuggire all'aldilà, dovranno aiutare i defunti a guadagnare l’eterno riposo e saldare il debito richiesto da Ade.

Ogni episodio del DLC Il Destino di Atlantide introdurrà nuovi miglioramenti nelle abilità, suddivisi per ciascuna classe, Cacciatore, Guerriero e Assassino. In questo secondo episodio, i giocatori scopriranno tre nuovi miglioramenti delle abilità:

Ultimo respiro di Ares appartiene sempre alle abilità della classe Guerriero. Questa abilità curativa garantirà l'immunità agli attacchi nemici, ripristinando il 5% dei danni inflitti come salute e parando automaticamente i colpi in mischia dei nemici.

Inganno di Artemide fa invece parte delle abilità della classe Cacciatore. Consente di trasformare le frecce dei giocatori in trappole letali, in grado di esplodere infliggendo danni ai nemici che si avvicinano. È possibile utilizzare diversi tipi di frecce che avranno una detonazione diversa.

Per giocare a Il Tormento di Ade, i giocatori potranno scegliere tra due possibilità:

, dovranno completare la questline Tra i due mondi, il principale arco narrativo mitologico del gioco, e L’erede dei ricordi, la questline de I racconti perduti della Grecia, disponibile dopo aver completato la precedente. Infine, dovranno aver raggiunto almeno il livello 28 con il proprio personaggio. In alternativa, sarà possibile sfruttare una scorciatoia creata appositamente per chi desidera giocare Il Destino di Atlantide ma non ha ancora soddisfatto tutti i requisiti indicati in precedenza. In questo caso, i giocatori potranno iniziare dal livello 52 in Grecia con determinate abilità e risorse, che gli permetteranno di iniziare la propria avventura nell’aldilà con la questline L’erede dei ricordi. Inoltre, avranno la possibilità di scegliere il proprio eroe. Tuttavia, a differenza dell’opzione precedente, i progressi dei giocatori non saranno trasferiti al salvataggio del gioco principale e non sarà possibile sbloccare gli achievements.

Il piano di supporto post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey è il più grande e ambizioso che il franchise abbia mai avuto, e i possessori del Season Pass potranno accedere a due importanti archi narrativi, L’Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide. I giocatori potranno immergersi nei nuovi episodi sin dal lancio, oppure vivere le epiche avventure integralmente una volta disponibili tutti gli episodi. Il Season Pass include anche Assassin’s Creed III Remastered e Assassin’s Creed Liberation Remastered, che sono disponibili dal 29 marzo per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

Il Destino di Atlantide può essere acquistato come parte del Season Pass di Assassin’s Creed Odyssey al costo di €39,99, o direttamente come arco narrativo per €24,99, mentre sarà scaricabile per i possessori del Season Pass o della Gold Edition a partire da oggi.