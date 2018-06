Assassin's Creed Odyssey: dopo l'Egitto, è tempo di esplorare l'Antica Grecia (Video Anteprima E3 2018)

La conferenza Ubisoft E3 2018 si è chiusa in bellezza con il reveal completo di Assassin's Creed Odyssey, confermando l'ambientazione della Grecia Antica e annunciando la data di lancio. In cima alla notizia trovate la Video Anteprima del gioco, in cui vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco.

Dopo settimane di rumor e speculazioni, finalmente Ubisoft ha tolto i veli ad Assassin's Creed Odyssey, confermando che il nuovo capitolo della serie sarà ambientato nell'Antica Grecia. Ad essere più precisi, l'avventura si svolgerà durante la Guerra del Peloponneso, 400 anni prima gli avvenimenti raccontati in Assassin's Creed Origins.

Sulla linea temporale, Odyssey si presenta a tutti gli effetti come un prequel di Origins, ereditandone però le buone intuizioni a livelli di gameplay e progressione ruolistica. Nel nuovo capitolo ambientato in Grecia, addirittura, i giocatori avranno la possibilità di scegliere tra un personaggio di sesso maschile o femminile, plasmandone la personalità attraverso le scelte da compiere nel corso dell'avventura.

Gli elementi GDR, dunque, non si fermano soltanto alle statistiche del personaggio e alla progressione, ma anche alla possibilità di plasmare il mondo di gioco e le vicende con le proprie scelte. Nell'attesa che Assassin's Creed Odyssey si renda disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il 5 ottobre, vi lasciamo alla visione della nostra Video Anteprima.