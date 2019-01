Assassin's Creed Odyssey: dopo la pioggia di critiche, Ubisoft cambierà il finale del DLC

Il DLC Eredità Oscura di Assassin's Creed Odyssey è stato al centro di alcune polemiche scoppiate legate alla sessualità dei personaggi. Nel contenuto scaricabile infatti, la storyline forzava una relazione eterosessuale, laddove il gioco principale lasciava libera scelta agli utenti sull'orientamento del protagonista.

In un primo momento, pur scusandosi, Ubisoft aveva difeso la sua scelta, avvertendo i giocatori del fatto che ci fosse una motivazione dietro la loro scelta, che avrebbero compreso in seguito.

La software house ha invece adesso fatto marcia indietro sulla propria decisione, annunciando di essere al lavoro su una revisione dei contenuti.

Stando ad un post sul forum di Ubisoft, gli sviluppatori stanno effettuando dei "cambiamenti ad una cutscene e alcuni dialoghi in Eredità Oscura, per riflettere meglio la natura della relazione per i giocatori, scegliendo una storyline non romantica". Tali cambiamenti includono anche la modifica del nome di uno degli achievement e trofei.

Le modifiche saranno introdotte in una patch futura, ed il team si è detto al lavoro anche per capire come le nuove scelte che sarà possibile fare nel DLC possano interagire con il prossimo contenuto scaricabile previsto, Bloodline, per garantire la coerenza nella narrazione.

Bel terremoto insomma per la software house, che ha preferito ascoltare la voce della propria community per evitare ulteriori polemiche. Secondo voi si tratta di una soluzione giusta?