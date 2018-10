Assassin's Creed Odyssey: dove trovare i Cultisti degli Occhi di Cosmos

Tra una missione e l'altra di Assassin's Creed Odyssey vi imbatterete nella Setta di Cosmos, una fazione nemica composta da diversi sottogruppi. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovare e uccidere tutti i Cultisti degli Occhi di Cosmos, in modo da ottenere una speciale ricompensa.

Eliminare tutti i Cultisti degli Occhi di Cosmos vi premierà con una potente arma e un'ottima armatura: il Pugnale leggendario di Cronus e il set Armatura leggendario del Serpente. Di seguito elenchiamo le location in cui trovare i 6 Cultisti in questione:

Elpenore (Livello consigliato: 15)

Elpenore è il primo Cultista degli Occhi di Cosmos in cui i giocatori potranno imbattersi. Questo personaggio verrà incontrato durante la missione "Un serpente nell'erba": ucciderlo vi permetterà di rintracciare ed eliminare anche gli altri membri della setta.

Sotera (Livello consigliato: 15)

Il prossimo membro degli Occhi di Cosmos sulla lista è Sotera. Questo cultista può essere trovato durante la missione principale della storia "La tana del serpente", nel porto di Nisaia. Cercatela vicino alla riva e affrontatela a viso aperto.

The Master (Livello consigliato: 20)

Per trovare il terzo cultista sulla lista dovrete svolgere tutte le missioni secondarie che vi saranno assegnate da Socrate. Il cultista si troverà a sud della regione di Attica, vicino alla Montagna d'Argento: per individuarlo più facilmente potete usare la vostra acquila.

Ermippo (Livello consigliato: 19)

Per trovare questo cultista dovrete prima completare tutte le missioni principali della regione di Attica. Dedicatevi anche alle missioni secondarie della regione fino a quando non avrete ottenuto la posizione di Ermippo sulla mappa.

Mida (Livello consigliato: 19)

Mida potrà essere incontrato nella regione di Argolide. Lo rintraccerete una volta sbloccata la voce "Cultisti" nel menu di gioco, che vi dirà come e dove trovarlo.

Nyx (Livello consigliato: 20)

L'ultimo membro della setta si trova a sud-est della statua di Atena: ricordate di usare la vostra acquila per individuarla più facilmente. Nyx potrà essere affrontata solo dopo aver eliminato gli altri Cultisti degli Occhi di Cosmos.

