Assassin's Creed Odyssey: due nuovi trailer per Alexios e Kassandra

In occasione della Gamescom, Ubisoftha pubblicato due nuovi trailer di Assassin's Creed Odyssey dedicati a Alexios e Kassandra, protagonisti del nuovo episodio della saga del publisher francese.

I due Cinematic Trailer permettono di dare uno sguardo alle abilità dei personaggi e al comparto tecnico del gioco, nonchè alle ambientazioni ed ad alcuni nemici che incontreremo durante l'avventura. Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile dal 5 ottobre 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PlayStation 4 Pro mentre è stato confermato che il gioco non uscirà su Nintendo Switch.

Sapevate che, secondo una teoria dei fan, il prossimo gioco della serie Assassin's Creed sarà annunciato in Giappone? Dopo l'Antico Egitto e la Grecia, che sia la volta del Paese del Sol Levante?