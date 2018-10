Assassin's Creed Odyssey: due ore di gameplay con Giuseppe Arace e Marco Mottura

Quest'oggi è andata in onda sul canale Twitch di Everyeye una diretta della durata di circa due ore interamente dedicata ad Assassin's Creed Odyssey, nel corso della quale Giuseppe Arace e Marco Mottura hanno mostrato il gameplay del nuovo attesissimo capitolo della serie a marchio Ubisoft.

In apertura di notizia trovate la replica integrale della trasmissione. Nel corso della diretta, i nostri due redattori hanno mostrato parte della campagna nei panni di Kassandra, illustrando agli spettatori le caratteristiche del gioco, analizzando le novità di questo nuovo episodio e rispondendo alle curiosità degli utenti presenti nella chat di Twitch. Sulle nostre pagine, Assassin's Creed Odyssey è stato premiato con un 8.4, per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla nostra recensione a cura di Giuseppe Arace.

